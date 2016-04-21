Генпрокуратура призупинила досудове слідство щодо Якименка, Пшонки, Кузьміна та Соркіна

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управляння спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

"Так, звичайно (розслідування припинено - УНІАН). Єдине, що я можу лише прокоментувати щодо Якименка і Пшонки, оскільки їхні провадження у нашому управлінні. Вони перебувають у розшуку і в КПК передбачено зупинення провадження у зв'язку з розшуком", - сказав Горбатюк.

Він також додав, що призупинення слідства - це вимушений захід, оскільки КПК передбачає річний термін досудового розслідування, а коли особа перебуває в розшуку, то цей період не зараховується до річного терміну в разі призупинення досудового слідства.

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Разом з тим Горбатюк наголосив, що за іншими, фактовими справами стосовно даних фігурантів розслідування триває: "Наприклад, якщо говорити про Пшонку, то триває розслідування по справі розтрати державних коштів на будівництві приміщення ГПУ. Там уже до суду направлені ряд обвинувальних актів стосовно осіб, через фірми яких виводились кошти, передбачені на будівництво".

Крім того, Горбатюк нагадав, що щодо даних осіб не можна застосувати процедуру заочного засудження, оскільки Інтерпол відмовив Україні в оголошенні Якименка та Пшонки у міжнародний розшук.