Чи потрапить до суду справа про викрадення співробітників «Нашого радіо»

Незалежна медіа профспілка України вітає швидке розкриття міліцією справи про викрадення співробітників «Нашого радіо» та закликає правоохоронців довести справу до суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НМПУ, медіа-профспілка застерігає від того, щоб цю справу не було «спущено на гальмах».

Як зазначив голова НМПУ Сергій ГУЗЬ, інциденту зі співробітниками «Нашого радіо» можна було б уникнути, якби співробітники ДАІ належно виконували свої обов’язки і не поїхали з міста події, не з’ясувавши всіх обставин.

Медіа-профспілка нагадує, що наразі лишаються не розслідуваними, або непереданими до суду такі резонансні справи як напад на редактора тижневика «Столичные новости» Володимира КАЦМАНА та напад на знімальну групу телеканалу СТБ народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що правоохоронці затримали керівника приватної охоронної структури торгового будинку «Запоріжсталь», який разом зі своїми колегами 8 серпня викрав співробітників радіостанції «Наше радіо» вимагаючи, щоб ті повернули якийсь кейс.

Цій події передувало те, що автомобіль радіокомпанії скоїв ДТП з позашляховиком, що належав торговому будинку «Запоріжсталь». Водії не змогли домовитися на місці пригоди і тому вирішили викликати співробітників ДАІ. Доки вони очікували прибуття інспектора, з салону позашляховика зник якийсь дипломат, і в його викраденні було звинувачено співробітників «Нашого радіо».

У той же час, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, камери зовнішнього спостереження, встановлені на банку «Надра», біля якого і стався інцидент, зафіксували, як потім з’ясувалося, що кейс викрала третя особа, яка проходила поруч з автомобілем.

В результаті «з’ясування відносин» співробітники ТБ «Запоріжсталь» викликали охорону, яка прибула у кількості 7 осіб. Після цього, як зазначив міністр, ці люди силоміць посадили представників радіостанції до свого автомобіля і вивезли їх за місто, де, застосовуючи силу, вимагали повернути кейс. При цьому охоронці зробили постріли з пристрою для відстрілу гумових куль над головою одного із викрадених.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, керівник групи охоронців затриманий, йому висунуто обвинувачення.