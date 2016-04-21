Луценко відмовився бути "декоративним прокурором генерального могильника"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Наступного вівторка запланована конференція працівників прокуратури, яка збирається обрати раду прокурорів, цих, нинішніх прокурорів, а також дисциплінарно-кваліфікаційну раду, яка буде мати повну монополію на зняття і призначення будь-яких адміністративних посад в органах прокуратури", - сказав Луценко.

Таким чином, на його переконання, після цього "уже будь-який генеральний прокурор є не важливий, важливим буде орган, а з дозволу сказати, самоуправління цієї, з дозволу сказати, Генеральної прокуратури".

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З огляду на те, що сьогодні парламент не включив до порядку денного законопроект (№4469), наголосив Луценко, ГПУ залишиться не реформованою, у вівторок вона зацементує своє всевладдя і неможливість втрутитися в її діяльність з боку навіть наступного генпрокурора... На жаль, ми будемо мати систему, яка вийшла з-під контролю повноцінного генпрокурора (його немає), парламенту і президента.

На запитання, чи він і надалі готовий до можливості очолити Генпрокуратуру, Луценко зазначив: "Законопроект, який давав мені можливість брати участь у конкурсі на цю посаду, не пройшов. А відтак, маємо справу уже з іншими реаліями. З вівторка буде створено самоуправління дияволів, які мають набрати янголів. Я в цьому процесі брати участі не бачу можливості. Бути декоративним прокурором при всевладді нинішнього генерального могильника, який не допустить ніяких кадрових змін, - хтось із вас піде? Я — ні".

На уточнення, чи він відмовляється очолити ГПУ, депутат зазначив, що в умовах, коли генпрокурор позбавлений можливості призначати і знімати керівників по всій вертикалі: "Я ніколи не брався за таку роботу". "Я готовий братися за найважчу роботу, але я ніколи не брався за роботу декоративну", - сказав Луценко.