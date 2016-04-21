Суд в окупованому Криму продовжив арешт Ахтема Чийгоза до 5 травня – адвокат

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов на своїй сторінці Facebook.

"Під час оголошення ухвали стало ясно, що суддя Гуріна вибрала другий варіант і задовольнила клопотання слідства частково, залишивши Ахтема Чийгоза під вартою до 5 травня", - написав він.

"Це означає, що, швидше за все, наступного тижня, перед травневими святами, відбудеться ще один суд, на якому запобіжний захід Ахтему Чийгозу будуть знову продовжувати», – зазначив Полозов.

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При цьому він додав, що слідчий просив про продовження терміну утримання під вартою Ахтему Чийгозу до 22 травня.

"Цікава деталь. В якості однієї з підстав, за якими запобіжний захід продовжується, суддя назвала, цитую: "що Чийгоз А.З. підтримує відносини з лідерами "Меджлісу кримсько-татарського народу" Чубаровим Р. і Джемілєвим М., які перебуваючи на території України ведуть активну антиросійську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Республіці Крим". Додати нічого. Завіса", - зазначив Полозов.