В окупованому Криму журналісту загрожує 5 років за статтю з "закликами до екстремізму"

Про це повідомляє ТАСС.

"Щодо журналіста видання порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 280.1 КК РФ (публічні заклики до екстремістської діяльності, вчинені з використанням ЗМІ або інтернету - УНІАН). Цим журналістом була підготовлена і опублікована стаття, в якій наводяться висловлювання, спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ, що не дозволено ані журналістам, ані будь-кому іншому".

Санкція зазначеної статті російського законодавства передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Ім'я підозрюваного при цьому не називаються. Відомо, що його публікація була присвячена "блокаді" Криму українськими активістами. За словами прокурора, подібні журналістські матеріали в Криму розцінюють як виправдання тероризму.

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"Фактично вони виправдовують дії екстремістів і терористів. Ми не дозволимо чинити злочини відносно громадян Російської Федерації і Росії в цілому. Статус журналіста зобов'язує дотримуватися вимоги законодавства", - вважає Поклонська.

Кримінальну справу порушено слідчими органами Управління ФСБ по Криму і Севастополю.

"Хід розслідування взято на контроль прокуратурою. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу для журналіста", - повідомила Поклонська.

У той же час, як передає "Радіо Свобода", кримський журналіст Олег Крючков повідомляє, що мова йде про Миколу Семену, в будинку якого, як стверджує Крючков, вранці 19 квітня силовики провели обшук.

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Керівництво "Радіо Свобода" перевіряє інформацію і поки ситуацію не коментує. Кримські правозахисники повідомили "Крим.Реалії", що також намагаються з'ясувати подробиці.

Микола Семена – кримський журналіст, який раніше працював на всеукраїнські видання "День" і "Дзеркало тижня", також є колишнім кореспондентом московського видання "Известия". Зараз він перебуває на пенсії.

Напередодні Поклонська заявила, що тих, хто не визнає підсумків кримського "референдуму" 2014 року, після якого Росія анексувала Крим, будуть притягати до кримінальної відповідальності.

Проект "Крим. Реалії" є кримським регіональним підрозділом української служби "Радіо Свобода", він розпочав роботу в березні 2014 року після окупації півострова Росією.

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