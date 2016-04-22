Сестра Савченко не розуміє радість Порошенка від "маленької перемоги" у справі Надії

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

За її словами, якщо раніше будь-яка згадка про Савченко допомагала їй, то зараз, навпаки, шкодить і викликає сміх в російської сторони.

"Росія – найпідліший сусід України, який може бути. Якщо нам щось потрібно, вона робить навпаки. Навіщо ці попередні заяви? Вже висміюють нашого президента, який, вихваляється своєю "невеличкою перемогою" у справі Савченко. По суті, що це? Телефонний дзвінок. І Надя припинила голодування. Так, це немало. Він вже шле туди літак. Пєсков з цього сміється. От навіщо це робити?", - сказала Віра Савченко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Міністерстві закордонних справ РФ назвали суд над українською льотчицею Надією Савченко "внутрішньою" справою. За словами уповноваженого МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтина Долгова, з боку України були зроблені "абсурдні вимоги" в контексті судового процесу у справі Савченко, які безпосередньо порушують принцип верховенства права.