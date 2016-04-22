Підрозділ ЗСУ може взяти участь у параді на День незалежності Молдови - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони.

"Міністр оборони Республіки Молдова Анатол Шалару запросив міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака відвідати урочистості до Дня незалежності Молдови наприкінці серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна пропозиція була озвучена за підсумками зустрічі керівників оборонних відомств обох держав сьогодні у Києві.

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При цьому наголошується, що у разі ухвалення відповідного рішення участь у параді до Дня незалежності Молдови може взяти підрозділ Збройних Сил України.

Полторак підтримав пропозицію свого колеги.

"Розвивати контакти між нашими державами і народами через співпрацю військових дуже цікаво і корисно", - підкреслив міністр оборони України.