Порошенко: Місцева влада має всі можливості для розвитку регіонів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголосив, що місцеві бюджети у 2015 році зросли у порівнянні із 2014-м на 42%. У І кварталі порівняно з І кварталом минулого року доходи загального фонду місцевих бюджетів збільшилися на 46%. Зокрема, у Запорізькій області надходження податку на доходи фізичних осіб зросло на 58%, доходи від плати за землю збільшилися на 57%.

Порошенко підкреслив, що ініційована ним децентралізація відкриває нові можливості для прискорення розвитку регіону. Ця реформа підтримується також діючим главою Уряду і парламентом. Громади отримали права і гроші, однак «треба говорити і про передачу відповідальності». За словами президента, додаткові кошти – це можливості створення і будівництва доріг, шкіл, лікарень, освітлення вулиць.

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Глава держави наголосив, що законодавчо будуть унормовані напрямки використання цих коштів. «Ніхто не буде ці гроші забирати. Я буду захисником фінансового ресурсу місцевого самоврядування. Однак, громади мають право знати, яким чином формуються, витрачаються бюджети, яким чином враховуються позиція громади при прийняті цих рішень», - сказав президент.

Президент відзначив роботу оборонно-промислового комплексу Запорізької області та висловив впевненість, що використовуючи потенціал науково-конструкторської та виробничої бази підприємств вже найближчим часом вдасться створити новий сучасний двигун для українського винищувача власного виробництва.

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«Можу сказати, що лише п’ять країн в світі мають можливості створювати літаки базуючись повністю на власному виробництві. Україна входить до цієї п’ятірки найбільш розвинутих і високотехнологічних країн світу», - зауважив глава держави.

Президент зазначив, що очікує найближчим часом запровадження нової озброєної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю режиму припинення вогню, охорони відведеного озброєння, забезпечення виводу окупаційних військ Російської Федерації з окупованих території та забезпечення контролю ділянки українсько-російського кордону.