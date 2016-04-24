Туск радить президенту Туреччини не ображатися на журналістів
Президент ради Європейського Дональд Туск порадив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану менше звертати увагу на критику ЗМІ та бути більш "товстошкірим".
Таку думку Туск висловив під час свого візиту до Туреччини, повідомляє Європейська правда за інформацією Reuters.
Він зазначив, свобода преси постійно була темою його переговорів з турецьким керівництвом під час переговорів щодо угоди про реадмісію мігрантів".
За словами Туска, політик повинен мати "товсту шкіру" і у нього особисто немає ніяких очікувань щодо того, щоб преса ставилася до нього з особливою повагою чи піклуванням".
"Грань між критикою, образою і наклепом – дуже тонка і відносна. В той момент, коли політики починають вирішувати, де цю межу перетнули журналісти – може означати кінець свободи слова в Європі, в Туреччині, в Африці, в Росії, скрізь", – підкреслив він.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині п'ятеро людей потрапили до в'язниціза "образу" президента Реджепа Тайіпа Ердогана.