Порошенко: за необхідності проводити сьому хвилю мобілізації це буде зроблено якомога пізніше

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Четверта хвиля мобілізації, яка була мобілізована понад рік тому, - я видав відповідний указ, і вони всі спрямовані зараз додому. Якщо навіть хтось там залишився, то залишились лічені дні, і ми зараз розбираємося для того, щоб ніхто не мав права затримувати тих наших героїв, воїнів, які віддали рік свого життя, захищаючи східні кордони у боротьбі проти озброєного до зубів агресора», - наголосив президент.

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«Хвиля мобілізації, яка мала компенсувати четверту хвилю, мала розпочатися 1 січня 2016 року… Те, що сьогодні більше 23 тис. українців уклали контракт на службу у Збройних силах України, дало мені можливість не оголошувати сьому хвилю мобілізації, і я роблю все можливе, щоб якщо це і буде необхідність робити, зробити це якомога пізніше", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами президента Петра Порошенка, сьома хвиля часткової мобілізації буде єдиною у 2016 році, якщо не станеться загострення на Донбасі.