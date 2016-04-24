Порошенко: за необхідності проводити сьому хвилю мобілізації це буде зроблено якомога пізніше
Президент України Петро Порошенко заявляє, що якщо буде необхідність проводити сьому хвилю часткової мобілізації, це буде зроблено якомога пізніше.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.
«Четверта хвиля мобілізації, яка була мобілізована понад рік тому, - я видав відповідний указ, і вони всі спрямовані зараз додому. Якщо навіть хтось там залишився, то залишились лічені дні, і ми зараз розбираємося для того, щоб ніхто не мав права затримувати тих наших героїв, воїнів, які віддали рік свого життя, захищаючи східні кордони у боротьбі проти озброєного до зубів агресора», - наголосив президент.
Читайте такожПорошенко назвав альтернативу новій хвилі мобілізації
«Хвиля мобілізації, яка мала компенсувати четверту хвилю, мала розпочатися 1 січня 2016 року… Те, що сьогодні більше 23 тис. українців уклали контракт на службу у Збройних силах України, дало мені можливість не оголошувати сьому хвилю мобілізації, і я роблю все можливе, щоб якщо це і буде необхідність робити, зробити це якомога пізніше", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН раніше, за словами президента Петра Порошенка, сьома хвиля часткової мобілізації буде єдиною у 2016 році, якщо не станеться загострення на Донбасі.