Порошенко: якщо ситуація на Донбасі не загостриться, сьома хвиля мобілізації буде єдиною цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час виступу в Києві з нагоди відзначення 2-ї річниці з дня створення батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення.

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«Ще одна можливість, яка з’являється зараз, це служба в армії за контрактом. Мені приємно повідомити, що десятки тисяч українських патріотів скористалися цією можливістю, що дало нам можливість значно відтермінувати нову хвилю мобілізації, значним чином скоротити її можливу чисельність і наголосити, що коли буде ця хвиля мобілізації – вона буде єдиною в цьому році», - заявив президент.

«Ми, якщо не буде загострення на сході, зможемо забезпечити звільнення 4-ї, 5-ї хвиль мобілізації, в основному забезпечивши комплектації частин та підрозділів військовослужбовцями за контрактом», - сказав Порошенко.