Порошенко: теоретично Рада ЄС може не затвердити безвізовий режим з Україною

Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Усі єврокомісари одноголосно проголосували за те, щоб передати законодавчу ініціативу про надання Україні безвізового режиму в Європарламент та Європейську Раду і там на рівні послів або, найвірогідніше, на рівні міністрів внутрішніх справ або на рівні голів держав та урядів прийняти рішення про надання нам безвізового режиму», - сказав Порошенко.

«Це перший крок до нашого спільного європейського життя, після підписання Угоди про асоціацію, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - зазначив він.

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«Чи може бути крок назад? Теоретично може бути таке, що Рада ЄС не затвердить (безвізовий режим з Україною – УНІАН). Я мушу сказати, що останні два тижні в мене була дуже велика дипломатична активність, я мав переговори з президентом Єврокомісії і з президентом Європейської Ради, з лідерами європейських держав, та вони всі звернулися до Європарламенту, і Мартін Шульц, президент Європарламенту, вже сказав, що ми будемо робити все можливе, щоб прискорити прийняття цього рішення (надання Україні безвізового режиму - УНІАН) Європарламентом, він переконаній у перемозі», - наголосив президент.

«Я не бачу зараз загроз, що Україні режим безвізовий не буде наданий», - заявив Порошенко, відповідаючи на запитання, чи це фінішна пряма щодо надання українцям візової лібералізації з ЄС. «Сто відсотків, я наголошую на тому, що у другій половині 2016 року українці повинні їздити в ЄС за своїм біометричним паспортом», - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС про скасування віз для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.