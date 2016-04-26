Порошенко: Росія розміщує елементи ядерного потенціалу в Криму

Про це президент Петро Порошенко сказав під час заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. "На саміті (з ядерної безпеки у Вашингтоні на початку квітня - УНІАН) я також наголосив, і сьогодні повторюю, що нині в окупованому Росією українському Криму Кремль розміщує елементи свого ядерного потенціалу", - заявив Порошенко.

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"Ми і наші партнери маємо вирішити, як покращити гарантії безпеки з боку ядерних держав для тих країн, які не володіють зброєю масового знищення", - сказав президент.

Крім цього, Петро Порошенко зазначив, що боротьба проти можливого ядерного тероризму має координуватися на міжнародному рівні. "Боротьба проти можливого ядерного тероризму має координуватися на міжнародному рівні, і в цій співпраці бере активну участь Служба безпеки України", - заявив президент.