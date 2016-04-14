Розміщення Росією ядерної зброї у Криму дестабілізує ситуацію в Чорному морі - Вершбоу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на 9-му Безпековому форумі в Києві.

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"Ми, безумовно, дуже занепокоєні щодо значного нарощення військ в окупованому Криму, і потенційним представленням там ядерної зброї, що також буде дестабілізуючим фактором, і буде ще одним порушенням Будапештського меморандуму", - заявив Вершбоу.

При цьому заступник генсекретаря заявив, що російське нарощення військ створюватиме перешкоди для свободи пересування сил Альянсу в регіоні через збільшення у Криму ракет морського чи повітряного ураження, які Росія погрожує розмістити.

У зв'язку з чим він висловився про необхідність започаткування більш довготермінового підходу до політики стримування у регіоні Чорного моря, що може включати "присутність військово-морських сил на більш постійній основі".

Водночас він зазначив, що окрім вже залучених членів НАТО - Болгарії, Румунії та Туреччини, - у цей підхід зі стримування можна в тій чи іншій мірі залучити у якості партнерства Україну та Грузію.