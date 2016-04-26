Україна подала запит до РФ щодо видачі засудженого за "шпигунство" Виговського

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

"Відправили запит на Мін'юст РФ відносно передачі Валентина Виговського, якого було засуджено до 11 років позбавлення волі за "шпигунство", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Московський обласний суд засудив до 11 років ув'язнення за "шпигунство" громадянина України Виговського.

МЗС України висловило свій протест у зв'язку з цим вироком і назвав його "політизованим".

За словами адвоката Іллі Новікова, справа Виговського "не на 100% фальшива, але на 80-90% точно".

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