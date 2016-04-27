Фіндопомога США Україні залежить від втілення реформ, а не виконання Мінських угод - Нуланд
13:56, 27 квітня 2016Політика
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Надання фінансової допомоги Україні пов'язано з впровадженням реформ, а не виконанням Мінських угод.
США пов'язують допомогу з реформами / Фото УНИАН
Про це заявила помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд на прес-конференції у Києві.
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"Фінансова і технічна допомога Сполучених Штатів Україні пов'язана з тим, щоб Україна залишалася на шляху реформ; пов'язана з продовженням співпраці за програмою Міжнародного валютного фонду; продовженням проведення судової реформи, антикорупційних реформ, реформ в енергетиці. І саме це є передумовою, а не з питанням Мінську", - наголосила помічник держсекретаря США.
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