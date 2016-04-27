США разом з Німеччиною і Францією активізують зусилля для виконання Мінських угод – Нуланд
13:38, 27 квітня 2016Політика
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США активізують зусилля разом з владою Німеччини і Франції для досягнення виконання Мінських угод.
США активізують свої дипломатичні зусилля / Фото УНІАН
Про це заявила помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд на прес-конференції в Києві.
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"Одне із рішень, яке було ухвалено у Ганновері, полягає у тому, що Сполучені Штати тепер активізують свої дипломатичні зусилля у тісній співпраці з лідерами "нормандського формату", з Німеччиною і Францією, для досягнення виконання Мінських угод", - наголосила Вікторія Нуланд.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня президент США Барак Обама перебував у німецькому місті Ганновер, де проводив переговори з європейськими союзниками.
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