США разом з Німеччиною і Францією активізують зусилля для виконання Мінських угод – Нуланд

Про це заявила помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд на прес-конференції в Києві.

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"Одне із рішень, яке було ухвалено у Ганновері, полягає у тому, що Сполучені Штати тепер активізують свої дипломатичні зусилля у тісній співпраці з лідерами "нормандського формату", з Німеччиною і Францією, для досягнення виконання Мінських угод", - наголосила Вікторія Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня президент США Барак Обама перебував у німецькому місті Ганновер, де проводив переговори з європейськими союзниками.