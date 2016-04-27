Глави МЗС України та Китаю домовилися про кроки для лібералізації візового режиму

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося під час їхніх переговорів, що відбулися в ході візиту Клімкіна до Китаю.

«Сторони домовилися про практичні кроки з метою суттєвої лібералізації візового режиму між двома державами», - йдеться в повідомленні.

Також китайська сторона підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Сторонами було висловлено переконання, що стратегічні відносини між Україною та Китаєм не залежать від третіх сторін, відзначили в МЗС.

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Крім того, главами зовнішньополітичних відомств узгоджено графік найближчих двосторонніх контактів, зокрема в рамках підготовки до чергового засідання Міжурядової українсько-китайської комісії.

Під час переговорів також було розглянуто стан і перспективи реалізації спільних інфраструктурних проектів.

Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку участі України в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».

Сторони відзначили спільні підходи щодо необхідності реформування Ради безпеки ООН з метою утвердження її ефективної ролі в сучасних умовах, поінформували в МЗС.