Глави МЗС України і Туреччини скоординують зусилля для захисту прав людини в окупованому Криму
17:35, 27 квітня 2016Політика
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Міністри закордонних справ України і Туреччини Павло Клімкін та Мевлют Чавушоглу погодилися скоординувати зусилля щодо захисту прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.
Клімкін зустрівся з Чавушоглу в Пекіні / mfa.gov.ua
Як повідомляє прес-служба МЗС України, сьогодні в рамках участі у нараді зі взаємодії та заходів довіри в Азії у Пекіні відбулася зустріч Клімкіна та Чавушоглу.
Вони засудили рішення окупаційної влади про заборону Меджлісу кримськотатарського народу з огляду на визнання його діяльності екстремістською.
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Сторони погодилися скоординувати спільні дії в рамках міжнародних організацій та форумів із захисту прав людини на тимчасово окупованій території Криму.
Клімкін також висловив вдячність Туреччині за оздоровлення родин українських військових, які постраждали в зоні АТО.
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