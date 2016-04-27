Глави МЗС України і Туреччини скоординують зусилля для захисту прав людини в окупованому Криму

Як повідомляє прес-служба МЗС України, сьогодні в рамках участі у нараді зі взаємодії та заходів довіри в Азії у Пекіні відбулася зустріч Клімкіна та Чавушоглу.

Вони засудили рішення окупаційної влади про заборону Меджлісу кримськотатарського народу з огляду на визнання його діяльності екстремістською.

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Сторони погодилися скоординувати спільні дії в рамках міжнародних організацій та форумів із захисту прав людини на тимчасово окупованій території Криму.

Клімкін також висловив вдячність Туреччині за оздоровлення родин українських військових, які постраждали в зоні АТО.