Заборона Меджлісу є прикладом погіршення ситуації з правами людини в анексованому Криму - посол Британії

Про це повідомила посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф у "Tвіттері". "Заборона Меджлісу кримськотатарського народу - черговий приклад погіршення ситуації з правами людини у анексованому РФ Криму", - наголосила дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.