Розслідувати справу про антидержавну діяльність Медведчука доручено СБУ - Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Ми (Генпрокуратура) здійснюємо процесуальне керівництво”, - сказав Куценко.

Відповідаючи на запитання, чому ГПУ внесла до ЄРДР відповідні дані і розпочала розслідування щодо Медведчука лише після рішення суду, Куценко зазначив, що під час попередньої перевірки не було знайдено підстав, але депутат Андрій Левус оскаржив і довів суду, що такі підстави є, і суд прийняв рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Печерський районний суд Києвазобов’язав Генпрокуратуру порушити справу проти Медведчука. За словами депутата від "Народного фронту" Левуса, це було зроблено за його зверненням.

Згодом ГПУ на виконання цього рішення суду відкрила провадження проти Медведчука.