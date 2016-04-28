Адвокат розповів про місцеперебування Віри Савченко, яку "фактично відбили" у російських прикордонників

Про це в ефірі повідомив адвокат Ілля Новіков, передає "112 Україна".

"Їй сказали, що вона перебуває у Федеральному розшуку за образу судді. Оскільки вона перебувала в машині з дипломатичними номерами, прикордонники не змогли її затримати. Чесно кажучи, консули фактично її відбили у прикордонників", - зазначив Новіков.

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Адвокат переконаний, що сестра української льотчиці Віра Савченко "сьогодні або найближчими днями" зможе залишити територію Росії.

Нагадаємо, 27 квітня російські прикордонники вилучили паспорт Віри Савченко та відмовилися випускати її за межі Росії. Савченко замкнулася в автомобілі з українськими дипломатичними номерами, який після цього був заблокований росіянами.