Порошенко: На сьогодні Україна має одну з найбільш боєздатних армій в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу перед адміністративно-господарським активом Херсонської області.

«Через парламентсько-урядову кризу Україна втратила два місяці дуже дорогоцінного часу для проведення необхідних реформ», - сказав він.

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«Вчора ми побачили новітні зразки озброєння, високоточну зброю, сучасні комплекси зв’язку, засоби контрбатарейної боротьби. Сьогодні армія абсолютно не та, що була раніше», - заявив Порошенко.

За словами президента, в українській армії з’явилися нові бронемашини, які пройшли випробовування в «горнилах війни» російської агресії. «Армія нагодована, одягнена, взута, рівень грошового забезпечення українських військових достойний», - сказав він.

«На сьогоднішній день ми маємо одну з найбільш боєздатних армій у Європі», - наголосив президент.