Порошенко: Цьогорічний Великдень стане тестом для Росії на християнство

Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Страсна П’ятниця. Цьогорічний Великдень стане тестом для Росії на її приналежність до християнської цивілізації. Щоб пройти цей тест, Росія та її маріонетки мають беззастережно припинити вогонь хоча б на Пасху", - написав Порошенко.

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За його словами, "якщо це буде зроблено, я зі свого боку готовий гарантувати дотримання режиму припинення вогню з українського боку, з надією, що він набуде постійного характеру, не обмеженого за часом".

"Очікую на підтримку цієї ініціативи з боку наших західних партнерів", - додав Порошенко.