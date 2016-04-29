Порошенко: Цьогорічний Великдень стане тестом для Росії на християнство
09:08, 29 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає Росію та її бойовиків на Донбасі припинити обстріли під час Великодня.
REUTERS
Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні Страсна П’ятниця. Цьогорічний Великдень стане тестом для Росії на її приналежність до християнської цивілізації. Щоб пройти цей тест, Росія та її маріонетки мають беззастережно припинити вогонь хоча б на Пасху", - написав Порошенко.
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За його словами, "якщо це буде зроблено, я зі свого боку готовий гарантувати дотримання режиму припинення вогню з українського боку, з надією, що він набуде постійного характеру, не обмеженого за часом".
"Очікую на підтримку цієї ініціативи з боку наших західних партнерів", - додав Порошенко.
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