Бійкою у Бахчисараї керував депутат Верховної Ради АРК

За інформацією Меджлісу кримськотатарського народу, бійку на місці священного для мусульман місця "Азіз", де зараз знаходиться стихійний ринок, влаштували торговці під керівництвом проросійських політичних сил і керував цим процесом депутат Верховної Ради АРК з блоку "За Януковича!", лідер Кримської організації партії "Руський блок", член президії Російської общини Криму Олег РОДІВІЛОВ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛИМОВА.

За її інформацією, вчора в Бахчисараї проходило виїзне засідання Меджлісу, на якому лідер Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМИЛЬОВ хотів ознайомити кримських татар з результатами його зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. За словами Л.МУСЛІМОВОЇ, глава Кабміну обіцяв, що ринок до 4 вересня буде закритий, інакше - "буде вжито інших заходів".

Також під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ був підписаний протокол, в якому містився пункт про закриття ринку. За словами прес-секретаря Меджлісу, протокол, запропонований М.ДЖЕМІЛЬОВИМ, окрім нього самого, підписали мер Бахчисарая Дмитро КРЕТОВ, голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВ, голова Бахчисарайскої райради Олександр ТАРЯНИК і прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК. Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО не став підписувати протокол, оскільки, за його словами, в ньому не було враховано пункт про будівництво нового ринку. Утрималися від підписання протоколу начальник кримської міліції Володимир ХОМЕНКО, начальник кримського управління СБУ Віктор КОЖЕЛЯНКО і глава Радміну АРК Віктор ПЛАКІДА. "З цим протоколом Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ хотів ознайомити кримських татар, які знаходяться на "Азізі", крім того, на засіданні Меджлісу було прийняте рішення, що на цій території чергуватимуть 20-30 чоловік, - повідомила Л.МУСЛІМОВА. - У цей момент підійшла група торговців, серед них були представники Російської общини Бахчисарая і депутат РОДІВІЛОВ, який роздавав листівки із закликом до активних дій проти кримських татар, а потім почалася бійка".

Як повідомила прес-секретар Меджлісу, торговці лаялися брудними словами, кричали "Геть УМЕРОВА!", "Геть Меджліс!", "ДЖЕМІЛЬОВА на мило!", "УМЕРОВ влаштував кримськотатарську республіку в Бахчисараї!" тощо. "Вони кидали каменюки, димові шашки, били і перевертали машини, били людей, зокрема людей похилого віку, з нашого боку постраждали близько двох десятків людей, пошкоджено камінням близько 10 машин, були розбиті вікна в машині народного депутата ДЖЕМИЛЬОВА", - повідомила Л.МУСЛІМОВА.

Під час цих подій представники Російської общини прийняли резолюцію, в якій, зокрема, сказано, що вона закликає депутатів Бахчисарайскої райради на своєму засіданні порушити питання про відставку голови райдержадміністрації І.УМЕРОВА, крім того, проросійські сили мають намір організувати свій пікет біля ринку в Бахчисараї на противагу пікету кримських татар.

Після цього до Бахчисараю прибули додаткові сили МВС, загони "Беркута". ""Беркут" зробив кілька пострілів у повітря, аби заспокоїти тих, що билися", - повідомила Л.МУСЛІМОВА.

За її інформацією, керівництво Меджлісу зателефонувало прес-секретареві В.ЯНУКОВИЧА Денису ІВАНЕСКУ і прес-секретареві Президента Віктора ЮЩЕНКА Ірині ГЕРАЩЕНКО. "Подзвонили їм, щоб розповісти про ситуацію в Бахчисараї", - заявила Л.МУСЛІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вважають, що ринок споживчого товариства в Бахчисараї займає територію стародавнього мусульманського кладовища "Азіз", тому вимагають від торговців перенести ринок в інше місце. Їх підтримує бахчисарайский історико-культурний заповідник.

Керівництво ринку не має наміру прибирати ринок. 8 липня в Бахчисараї на території ринку відбулася масова бійка слов`ян і татар, в якій постраждали кілька чоловік. Протестні акції кримських татар продовжуються в Бахчисараї і в ці дні. На початку серпня власті Бахчисарая звернулися з листом до керівництва України і Криму, в якому просили негайно втрутитися в ситуацію з конфліктним ринком.

Ще 21 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив кримську владу проінформувати його про рішення ряду проблем на півострові. В.ЮЩЕНКО надіслав листа голові Верховної Ради АРК Анатолію ГРИЦЕНКУ і голові Ради міністрів АРК Віктору ПЛАКІДІ, в якому звернувся до них з проханням у тижневий термін проінформувати його про заходи, які прийняті для вирішення проблем автономії, серед яких, - конфлікт навколо Бахчисарайского ринку.