Ющенко висловив свої зауваження щодо змін до бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб джерела коштів, які виділятимуться на подолання наслідків стихійного лиха у шести областях нашої держави, були абсолютно реальними, а не прив`язаними зокрема до тих чи інших спеціальних бюджетних надходжень.

Про це заявив на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, говорячи про внесений учора Главою держави проект змін до бюджету-2008, що стосуються вирішення проблем постраждалих унаслідок повеней 23-27 липня регіонів.

«Президент спеціально наголошує: ми не повинні допустити ситуації, коли виділяється незначна сума, а далі хай кожен на місці перебивається як може – місцева адміністрація, громада чи окрема сім`я», – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, глава держави сам є учасником бюджетного процесу – однак, зважаючи на величезну кількість постраждалих унаслідок стихійного лиха людей, він запропонував відкласти загальну дискусію щодо змін до бюджету на пізніший термін. «Президент запропонував зараз, оскільки люди чекають допомоги, не робити їх заручниками загальної широкої бюджетної дискусії, а зробити зміни до бюджету, які стосуються виключно і тільки подолання наслідків стихії», – зазначив О.ШЛАПАК.

При цьому він наголосив, що рішення Президента внести до ВР свій проект змін до бюджету пов`язане з необхідністю врегулювати ряд суперечливих моментів, що є у запропонованому урядом законопроекті. Йдеться насамперед про недостатню суму, яку Кабмін пропонує виділити для подолання наслідків стихійного лиха. За розрахунками, сьогодні для цієї мети реально потрібно понад 4 млрд. грн.

Крім того, зазначив перший заступник глави Секретаріату, окремі моменти запропонованих урядом змін «виходять за рамки подолання кризи». Йдеться, зокрема, про пропозицію збільшити на 20 млрд. грн. – з метою відбудови та будівництва постраждалих доріг – суми наданих держгарантій за зобов`язаннями «Укравтодору» протягом 2008 – 2010 років.

Ще одне зауваження стосується запропонованих урядом додаткових джерел виділення коштів, серед яких – підвищення ставок акцизного збору з вироблених в Україні товарів. У цьому контексті О.ШЛАПАК нагадав, що зміна акцизних ставок посеред року заборонена українським законодавством, а національні виробники вже стверджують, що запровадження такого оподаткування призведе до фактичної тінізації тютюнового та алкогольного ринків. «Таким чином, ми не отримаємо очікуваних доходів», – відзначив перший заступник глави Секретаріату.

Натомість у внесеному Президентом законопроекті пропонується збільшити видатки Держбюджету на 4 млрд. 392 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – на 3 млрд. 636 млн. грн., за спеціальним фондом – 755 млн. грн. для ліквідації наслідків стихійного лиха на об`єктах дорожнього господарства. 3 млрд. 636 млн. грн. додаткових доходів держбюджету мають бути передбачені за рахунок тих надходжень, які вже сьогодні є в бюджеті від його перевиконання (на 1 липня ця сума становила 9 млрд. грн.).

Відповідно до законопроекту, поданого главою держави, 3 млрд. 90 млн. додаткових видатків мають бути спрямовані на окрему цільову програму та цільові субвенції обласним бюджетам постраждалих регіонів, 200 млн. грн. – на збільшення резервного фонду.