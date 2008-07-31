Москаль питає, чи не дурману наївся Гелетей?

Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Геннадій Москаль вважає, що Юрій Луценко просто дав оцінку ініціативам Гелетея. "Він що, завдав шкоди обороноздатності чи безпеці країни? А за оціночні думки людину не можна переслідувати", - вважає Геннадій Москаль.

Коментуючи погрози шефа УДО позбавити міністра доступу до держтаємниці, народний депутат сказав:" Гелетей що, дурману наївся? У нашій країні не заскучаєш! Ні Жванецького не треба, ні Задорнова! Проти Луценка вже всі можливі звинувачення висунули – і по зброї, і по літаках, і по побиттю Черновецкого, а зараз ще і в зраді Батьківщини звинуватять!"

Радник міністра заявив, що йому відомо, про що говорив Юрій Луценко після закінчення засідання Кабміну, і він не бачить в словах свого соратника "нічого протизаконного".

"Якщо людину позбавили допуску до держтаємниці, як же він може працювати? Адже він навіть не має можливості ознайомитися з документами, які йому необхідно опрацьовувати, - заявив пан Москаль.– СБУ має право анулювати доступ будь-якого чиновника до держтаємниці, якщо він дійсно порушив закон. Але до сьогоднішнього дня це правило не застосовувалося ні до кого з відомих чиновників, окрім Добкіна.

Рішення СБУ, якщо воно з`явиться, буде оскаржене в суді, і суд відразу ж поховає всі їх спроби".

Примітно, що Луценко і Гелетей почали обмінюватися звинуваченнями ще на закритій частині засідання уряду. Про це "Комерсантові" на умовах анонімності розповів один з учасників засідання.

– Луценко звинуватив Гелетея в спробі зруйнувати взаємини МВС і УДО і незаконно усунути МВС від охорони державних об`єктів. Гелетей відповів, що Луценко не орієнтується в правовому полі. А Олександр Турчинов заявив, що знімає питання з розгляду, і запропонував відомствам погодити позицію, - повідомив співбесідник видання.

"Коммерсант-Украина"