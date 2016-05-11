Регламентний комітет присоромив депутата Барну за сексистське запрошення колег-жінок до нього у готель

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комітет прийняв сьогодні.

“Звернути увагу народного депутата Барни на неприпустимість дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу, на необхідність неухильного дотримання при виконанні повноважень вимог Конституції України, закону про статус народного депутата, регламенту ВР та інших законів України, додержання присяги народного депутата, загально визнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян”, - сказано у ньому.

Таке рішення було ухвалено у зв'язку зі зверненням народних депутатів з фракції “Самопоміч” Вікторії Войціцької, Олени Сотник, Ірини Подоляк щодо позбавлення народного депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВР за сексистські висловлювання.

Зокрема, йдеться про ситуацію, коли Барна у лютому в ефірі одного з телеканалів дозволив собі образливе висловлювання на адресу цих народних депутатів.

Читайте такожУ розпал коаліціади БПП повернув до своїх лав депутата Барну, який атакував Яценюка

“Готель “Україна”, 519 номер, завжди ввечері я там перебуваю. Заходьте, і буде корисно і приємно”, - заявив Барна в контексті збору підписів за відставку уряду.

Під час засідання регламентного комітету депутати наголошували, що до Барни в даній ситуації не може бути застосовано покарання у вигляді позбавлення права відвідувати 5 засідань, оскільки ці некоректні висловлювання були не в сесійній залі, а за її межами.

Також на засіданні комітету зазначалося, що Барна відмовився з'явитися на засідання, щоб пояснити свою поведінку, а надіслав листа, у якому написав в образливій формі, що не бачить доцільності перебувати при розгляді “пасквіля депутатів”, оскільки це буде "нижче його гідності”.