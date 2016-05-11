"Нормандська четвірка" погодилася з необхідністю присутності "міжнародного компоненту" на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив сьогодні у Берліні після переговорів.

"Ми погодилися, що нам важливий міжнародний компонент, ми погодилися, що цим компонентом може бути місія ОБСЄ", - сказав Клімкін.

Глава зовнішньополітичного відомства повідомив, що сторони обговорювали, яким може бути мандат цієї місії, якими можуть бути правила, можливість присутності "озброєного компоненту". "Я дуже радий, що є загальне розуміння, що ми маємо далі обговорювати це питання", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

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15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

22 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

«В результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю введення нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - зазначив Порошенко.

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27 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер заявив, що Федеративна республіка Німеччини, яка головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для поліпшення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення збройної місії мова поки не йде.