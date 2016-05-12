Українська делегація на чолі з міністром юстиції бере участь в Антикорупційному саміті у Лондоні

На Антикорупційному саміті у Лондоні зберуться представники 50 країн. Як повідомив Петренко на своїй сторінці у Facebook, це великий міжнародний форум, де країни обмінюються досвідом боротьби з корупцією.

За словами міністра, метою саміту є активізація глобальних заходів у боротьбі з корупцією, а також узгодження пакета конкретних кроків у боротьбі з корупцією в усіх напрямах.

Петренко зазначив, що під час візиту заплановані двосторонні зустрічі з головами антикорупційних органів Британії. Зокрема, він зустрінеться з Генеральним директором Національного кримінального агентства (NCA) Ліном Оуенсом, директором Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) Девідом Гріном та міністром у справах Європи Девідом Лідінгтоном.

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"Так, в Україні є проблеми із корупцією, але є і позитивні приклади боротьби з нею. Наприклад, система відкритих торгів ProZorro і відкриття Мін'юстом реєстру бенефіціарних власників - ми фактично вже виконали зобов'язання, які інші уряди тільки візьмуть на себе у майбутньому", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України в рамках робочого візиту до Великої Британії 11-12 травня планував взяти участь в Антикорупційному саміті у Лондоні.

Візит Порошенка до Британії перенесено у зв’язку з ситуацією, що склалася довкола обрання нового генерального прокурора та не схваленням парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.