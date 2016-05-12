Рада почала розгляд законопроекту щодо вимог для кандидата на посаду генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України” (реєстр. №4645) до порядку денного проголосувало 256 із 371 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Ряд депутатів з опозиції, зокрема “Свободи” та “Самопомочі”, з робочих місць вигукували, що парламент не має права відповідно до регламенту розглядати такий законопроект, оскільки подібний законопроект вже було раніше відхилено.

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Відповідно до регламенту аналогічний законопроект може розглядатися лише на наступній сесії ВР.

Даним законопроектом передбачено, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права, або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

В чинному законі передбачено, що кандидат повинен мати вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років.

В разі ухвалення даного закону кандидатом на посаду генпрокурора може стати лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, оскільки при чинному законі його кандидатура не вписується в ряд критеріїв, зокрема, в нього немає вищої юридичної освіти та стажу роботи в галузі права щонайменше 10 років.