Фракції "Батьківщина" і РП не голосуватимуть за призначення Луценка генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своїх виступах заявили заступник лідера фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв та лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект постанови про надання згоди на призначення Луценка генпрокурором.