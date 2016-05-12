Фракції "Батьківщина" і РП не голосуватимуть за призначення Луценка генпрокурором
18:10, 12 травня 2016Політика
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Фракції "Батьківщина" та Радикальної партії заявляють, що не голосуватимуть за призначення лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка генеральним прокурором України.
Дві фракції не голосуватимуть за призначення Луценка генпрокурором / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це у своїх виступах заявили заступник лідера фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв та лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект постанови про надання згоди на призначення Луценка генпрокурором.
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