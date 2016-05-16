З'явилося розпорядження Кабміну про звільнення Згуладзе з посади заступника Авакова

Розпорядження від 11 травня № 353-р оприлюднене на Урядовому порталі.

Також уряд звільнив Андрія Гевка з посади заступника міністра освіти і науки за власним бажанням.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення залишити посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

Вона продовжуватиме реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ.

Згуладзе стала першим заступником глави МВС України у грудні 2014 року.