Березюк: Ситуація з призначенням Луценка відкрила шлях до деспотії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

«Минулий тиждень показав, що грубі порушення українського законодавства і регламенту Верховної Ради проклали шлях до деспотії у нашій державі. Адже, на превеликий жаль, така інституція як Генеральна прокуратура внаслідок таких грубих порушень насправді є нелегітимною і не викликає довіри як у людей, так і у парламентаріїв”, - сказав Березюк.

Він додав, що «ми повинні дуже серйозно до цього поставитися і не допускати таких речей, і якщо допустили - то виправляти їх або говорити про це дуже серйозно».

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Депутат звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія, щоб він, «маючи ще авторитет - людина, яка прийшла з абсолютно добрими бажаннями, - виправляв цю ситуацію».

«Те, що сталося минулого тижня з призначенням генерального прокурора, є підривом державності України», - наголосив лідер фракції.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада дала згоду на призначення Юрія Луценко генпрокурором, відразу ж після чого президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Всі юридичні процедури для призначення Луценка відбулися фактично за один день. Напередодні, 10 травня, парламент відхилив законопроект, який давав можливість Луценкові претендувати на посаду генпрокурора, не маючи вищої юридичної освіти та прокурорського стажу, однак 12 травня парламент все ж проголосував за аналогічний законопроект, внесений під іншим номером.

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