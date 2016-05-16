Парубій наголошує, що Порошенко має якнайшвидше внести кандидатури нових членів ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, чому затягується подання президента України щодо внесення кандидатур на посади членів ЦВК.

Спікер зазначив, що як тільки такі кандидатури надійдуть від президента України, вони будуть невідкладно передані на розгляд профільного комітету та внесені до сесійної зали ВР для голосування.

Парубій зазначає, що затягування в цьому питанні створює “негативний фон щодо діяльності влади”.

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“Вважаю, питання має бути вирішено чимшвидше”, - наголосив Парубій.

Як повідомлялося, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний строк повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.

Фракцій та депутатські групи парламенту ще минулого року подали свої кандидатури до складу ЦВК.