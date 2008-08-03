Відкрився тир, де в ролі мішеней Ющенко, Тимошенко і Янукович

У Бердянську відкрився тир з мішенями у вигляді карикатур на керівників держави і лідера опозиції.

Як повідомляє місцеве видання «Бердянськ діловий», тир, в якому за мішені для охочих вивішують карикатури на Віктора ЮЩЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА, відкрився в одному з найбільш відвідуваних туристами місць Бердянська - на набережній портового міста, по сусідству зі «звичним тиром, де мішенями виступають традиційні зайчики, рибки і т.п.»

За даними видання, тир з мішенями у вигляді карикатур на політичних лідерів відрізняється від свого сусіда сучаснішою оснащеністю і набагато вищою ціною.

У першому любителям стрільби надається традиційна для тирів пневматична гвинтівка, з якої можна стріляти в стандартні мішені по 50 коп. за постріл. У другому відвідувачам видається пейнтбольна рушниця і кулі з фарбою, якими можна «прикрасити» карикатурні зображення Президента, прем`єр-міністра і лідера опозиції за 1,5 грн.

За даними видання, будь-яких санкцій до власників тиру, де пропонують туристам розстрілювати фарбою карикатури на В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА, не застосовувалося.

«Поки що тир працює. Претензій до його господаря з боку правоохоронних органів поки не було», - пише «Бердянськ діловий», зазначаючи, що попит у любителів постріляти мають всі три зображення.