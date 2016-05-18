Яценюк заявив, що Україна ніколи не змириться із загарбанням Криму

«Нам, українцям, так само болять ваші рани; ми схиляємо голову перед пам’яттю тих, хто загинув під час злочинного виселення, хто помер по дорозі, хто ліг у землю в Середній Азії, не дочекавшись повернення до Криму», - написав він у своєму Facebook.

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«Коли ми говоримо, що ми, український народ, ніколи не змиримося із загарбанням Криму, то спираємося у своїй впевненості на героїчний подвиг кримськотатарського народу. Понад чотири десятиліття він не тільки вірив і знав, що поверне собі Батьківщину, але й самовіддано боровся за це. Боровся, коли ніхто, крім нього, вже не вірив у перемогу, коли радянська тюрма народів здавалася нездоланною і вічною. І Україна теж боротиметься», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«З нами незламний Мустафа Джемілєв і неперевершена Джамала. На нашому боці міжнародне право, підтримка вільного світу і, найголовніше, - справедливість і правда, яка неодмінно переможе», - сказав Арсеній Яценюк.