Нуланд: США не визнають підсумків виборів на Донбасі, якщо вони пройдуть поза Мінськими угодами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд за підсумками переговорів у Москві.

"Ми, як і ніхто інший в міжнародному співтоваристві, не визнаємо результатів виборів у Донбасі, які суперечать Мінським угодам, які б суперечили українським законам і стандартам ОБСЄ", - сказала Нуланд.

"Те, що група людей сама вирішила проводити вибори на Донбасі, не призведе до миру та безпеки. Натомість ми закликаємо їх зосередитися на підготовці виборів, передбачених Мінськими домовленостями", - наголосила вона.

Водночас помічник держсекретаря США повідомила, що в ході переговорів "дуже детально обговорили всі аспекти Мінських домовленостей: як ми можемо поліпшити ситуацію з безпекою, доступом місії ОБСЄ; як ми можемо просунутися у виконанні політичних зобов'язань, які містяться в "Мінську-2", включаючи підготовку до виборів у Донбасі".

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При цьому вона наголосила, що США хочуть бачити виконання Мінських угод якомога швидше.

"Настав час "натиснути на газ". Це буде сприятливим для миру і безпеки в Україні, добре для російсько-українських відносин і для відносин США з Росією. Як говорив президент США: якщо й коли "Мінськ-2" буде виконано, санкції будуть зняті. Важливо продовжувати діалог і намагатися вирішити ці питання разом", - сказала Нуланд.

Раніше УНІАН повідомляв, що після відвідин Росії Нуланд приєднається до секретаря Держдепартаменту Джона Керрі, який буде перебувати 18-20 травня в Брюсселі (Бельгія).