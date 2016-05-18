Порошенко хоче прописати в Конституції право кримських татар на самовизначення в складі України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком концерту-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

"Ми зобов’язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим", які б повною мірою витікали з невід’ємного права кримськотатарського народу на самовизначення у складі суверенної і незалежної української держави", - заявив Порошенко.

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Президент зазначив, що звернеться до Конституційної комісії з закликом утворити найближчим часом з числа членів комісії, представників Меджлісу та експертів робочу групу з підготовки змін та доповнень до зазначеного розділу Основного закону.

Нагадаємо, напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат ВР Рефат Чубаров заявив, що очікує від Порошенка саме таких дій.