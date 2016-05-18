Заступника прокурора Київської області затримали за розкрадання цукру на 300 мільйонів гривень
16:57, 18 травня 2016Політика
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У справі про розкрадання 30 тис. тонн цукру затримано заступника прокурора Київської області.
Чиновника затримали за розкрадання 30 тис. тонн цукру / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив під час парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".
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"Щойно був затриманий заступник прокурора Київської області. У справі за фактом розкрадання 30 тисяч тонн цукру Аграрного фонду на 300 млн грн", - сказав Ситник.
За його словами, "так співпало, що цей заступник прокурора області працював у кабінеті "діамантового" прокурора Корнійця".
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