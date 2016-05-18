Заступника прокурора Київської області затримали за розкрадання цукру на 300 мільйонів гривень

16:57, 18 травня 2016
Політика
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У справі про розкрадання 30 тис. тонн цукру затримано заступника прокурора Київської області.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив під час парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".

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"Щойно був затриманий заступник прокурора Київської області. У справі за фактом розкрадання 30 тисяч тонн цукру Аграрного фонду на 300 млн грн", - сказав Ситник.

За його словами, "так співпало, що цей заступник прокурора області працював у кабінеті "діамантового" прокурора Корнійця".

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