Суд вирішив надати охорону СБУ "діамантовому прокурору" Корнійцю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні голова колегії суддів Голосіївського суду Дмитро Валігура.

Таким чином частково було задоволено заяву Корнійця, яку він передав сьогодні через своїх адвокатів, оскільки не з'явився в суд у зв'язку з лікуванням у стаціонарі.

«Заяву Корнійця задовільнити частково. Надати йому особисту охорону. Виконання рішення покласти на Управління СБУ в Києві і Київській області», - зазначається в рішенні.

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Водночас суд відмовив Корнійцю у проханні взяти під фізичну охорону його житло.

Наступне судове засідання має відбутися 1 червня о 10:30.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня у центрі Києва невідомі побили так званого «діамантового» прокурора Корнійця.

За його словами, у нього була зустріч в кафе на майдані Незалежності, після завершення якої на виході його наздогнали четверо невідомих чоловіків і завдали йому ударів в голову та спину.

Пізніше адвокат Корнійця повідомив, що його підзахисного госпіталізовано.

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Довідка УНІАН. Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 150 тисяч гривень.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.

Корнійця та Шапакіна відпустили з-під варти під заставу.