Україна готова гарантувати безпеку Януковича - Генпрокуратура
17:16, 18 травня 2016Політика
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Заяви екс-президента України Віктора Януковича про те, що йому в Україні загрожує небезпека, безпідставні, і українська сторона готова забезпечити йому охорону.
Україна готова забезпечити охорону Януковича / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
«Заяви про те, що йому загрожує небезпека, є такими, що не відповідають дійсності. До того ж держава готова вжити щодо нього заходи безпеки», - сказав він.
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При цьому Горбатюк нагадав, що раніше слідство прийняло заяву про начебто замах на Януковича у лютому 2014 року, але проведені слідчі дії не знайшли підтвердження цієї інформації.
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