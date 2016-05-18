Україна готова гарантувати безпеку Януковича - Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Заяви про те, що йому загрожує небезпека, є такими, що не відповідають дійсності. До того ж держава готова вжити щодо нього заходи безпеки», - сказав він.

Читайте такожРосія відмовила Україні в екстрадиції Януковича – ГПУ

При цьому Горбатюк нагадав, що раніше слідство прийняло заяву про начебто замах на Януковича у лютому 2014 року, але проведені слідчі дії не знайшли підтвердження цієї інформації.