Янукович не приїде в Київ на допит, бо йому в Україні "загрожує небезпека" - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив один із адвокатів екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна Олександр Горошинський.

В якості аргументу, чому захист наполягає на дистанційному допиті Шуляка та Януковича, адвокат нагадав слова екс-президента про те, що його автомобіль, коли він залишав Україну в лютому 2014 року, «обстріляли і поранень зазнав його охоронець».

В свою чергу представники Генеральної прокуратури не вбачають проблеми у допиті Януковича та Шуляка в режимі відеоконференції, якщо така буде організована з дотриманням усіх вимог кримінально-процесуального кодексу.

Нагадаємо, що у судовому процесі у справі російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва їхні захисники також клопотали про дистанційний допит громадян України - «міліціонерів» так званої «ЛНР», посилаючись на те, що території України їм загрожує небезпека. Однак Голосіївський суд відмовив у дистанційному допиті цих осіб, зазначивши, що захист обвинувачених не надав докази такої небезпеки.

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Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна про допит Януковича та Шуляка у якості свідків.

Екс-беркутівців Зінченка та Аброськіна підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-беркутівців: двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС “Беркут” Олега Янішевського.

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За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

18 лютого в ГПУ заявили, що мають намір доповнити статтею про теракт обвинувачення Аброськіну та Зінченку.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне, його розглядає Святошинський райсуд Києва.