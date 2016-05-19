Екс-посол США: За відсутності реформ Захід може вирішити, що Україна "ремонту не підлягає"

Про це в інтерв'ю nv.ua заявив екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Мене турбує, що уряд зволікає з економічними реформами і боротьбою з корупцією. На Заході покладають серйозні надії на реформи в Україні після помаранчевої революції, але вони не виправдалися. Потім був Майдан — і знову розчарування", - розповів екс-посол.

За його словами, в якийсь момент виник феномен, який на Заході називають втомою від України.

"У США розуміють, що впровадження реальних змін — процес нелегкий і нешвидкий. Але якщо уряд буде тільки говорити і нічого не робити, врешті-решт, Захід може вирішити, що Україна "ремонту не підлягає". Такий ризик є", - зазначив Пайфер.

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"Треба сказати, що Україна провела кілька дуже важливих реформ в останні роки. Але у мене склалося враження, що за минулі чотири-п'ять місяців темпи значно сповільнилися. А Україна не може собі зараз цього дозволити. Питання в тому, чи зможе новий уряд задати новий, прискорений темп. І, що особливо важливо почати боротьбу з корупцією. Тому що на Заході існує усталена думка, що в Україні мало що робиться в цьому напрямку", - заявив екс-посол.

Як повідомляв УНІАН, Стівен Пайфер раніше заявляв, що Захід може відвернутися від України, якщо в країні не будуть проводитися реформи.

"Якщо ви будете займатися політичними іграми замість реформ, то можете опинитися в ситуації, коли Захід від вас відвернеться. Ми сподіваємося, що новий уряд буде працювати, йому треба робити це швидко, інакше виникає ризик того, що терпіння Заходу вичерпається, воно не необмежене", - сказав він.

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