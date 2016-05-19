У "Відродженні" запропонували механізм, як зменшити ціни на ліки і зробити їх фіксованими

На цьому під час урочистого відкриття виробничо-лабораторного комплексу ТДВ "Інтерхім" наголосив народний депутат з групи "Партія "Відродження" Андрій Шипко.

"Відкриття нових корпусів фармацевтичних підприємств є важливим кроком і для розвитку вітчизняної фармації і для економіки країни в цілому. Сьогодні, попри значні, на перший погляд, цифри обсягу продажів лікарських препаратів, купівельна спроможність українців, на жаль, істотно впала", - зазначив парламентар.

Андрій Шипко також запропонував покроковий план для зменшення вартості ліків.

"Першочерговим, на мою думку, є створення відповідної законодавчої бази, яка позначить нові правила роботи ринку, зробить процедуру реєстрації препаратів прозорою та відповідатиме європейським стандартам. Консолідований проект закону №2162а/Д про лікарські засоби вже зареєстрований і найближчим часом буде розглянутий в сесійній залі", - додав Андрій Шипко.

Окрім того, зменшенню цін сприятиме визначення та встановлення механізму прозорого ціноутворення на ліки та впровадження практики фіксованого прибутку, вважає депутат.

"Не може препарат в одній аптеці коштувати 300 гривень, а в іншій – 400. А коли ще на кожен рецепт є й фіксована сума за обслуговування, аптеки взагалі не матимуть сенсу завищувати вартість ліків", - додав він.