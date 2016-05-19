В "Опоблоці" хочуть скасувати рішення Ради про перейменування Дніпропетровська

Текст проекту постанови (№3864-П) на сайті парламенту наразі не оприлюднено.

Авторами документу є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул та депутат від партії Дмитро Колєсніков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Відповідну постанову підтримали 247 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі. Документ набуває чинності з дати його прийняття.

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Як зазначається у пояснювальній записці, свою теперішню назву Дніпропетровськ у 1926 році отримав за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського (1878-1958), який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.

"Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йдеться у пояснювальній записці.