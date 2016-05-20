Гройсман та міністри прибули до ВР, "радикали" Ляшка занесли в сесійну залу розкладачки (фото)
10:30, 20 травня 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів прибули до Верховної Ради України.
Ляшко приніс розкладачки до трибуни / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, фракція Радикальної партії Олега Ляшка занесла в сесійну залу розкладачки. Три розкладачки стоять поряд з президією парламенту, а деякі члени цієї фракції блокують трибуну.
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У кулуарах Ляшко заявив журналістам, що його фракція залишатиметься ночувати в сесійній залі.
Сьогодні у парламенті - Година запитань до уряду.
УНИАН
Як повідомляв УНІАН, члени фракції Радикальної партії блокують трибуну парламенту з вимогою створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування скандалу з офшорами, в якому задіяні найвищі посадовці.
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