Гройсман та міністри прибули до ВР, "радикали" Ляшка занесли в сесійну залу розкладачки (фото)

10:30, 20 травня 2016
Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів прибули до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Радикальної партії Олега Ляшка занесла в сесійну залу розкладачки. Три розкладачки стоять поряд з президією парламенту, а деякі члени цієї фракції блокують трибуну.

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У кулуарах Ляшко заявив журналістам, що його фракція залишатиметься ночувати в сесійній залі.

Сьогодні у парламенті - Година запитань до уряду.

УНИАН

Як повідомляв УНІАН, члени фракції Радикальної партії блокують трибуну парламенту з вимогою створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування скандалу з офшорами, в якому задіяні найвищі посадовці.

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