В Раді "радикали" Ляшка знову заблокували трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, ці депутати за трибуною парламенту, біля президії, розмістили плакат: “Вимагаємо розслідувати офшорну корупцію влади!”, а в урядовій ложі плакат: “Знизити тарифи на газ для українців!”.

Також за столом президії розміщено плакат: “З днем народження, Надія!” (сьогодні льотчиці і народноому депутату Надії Савченко виповнюється 35 років).

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Крім того, наголосив Ляшко, “ми вимагаємо від уряду знизити ціни на газ для громадян, повернути пільгову норму у 1200 кубів по 3,60 за куб газу, бо по 7 гривень у людей немає можливості платити”.

Лідер фракції запевнив, що вони блокуватимуть трибуну до виконання їхніх вимог.

В той же час депутати від Радикальної партії пускають інших парламентаріїв виступати з трибуни.