Гройсман: Уряд налаштований на проведення структурних і системних реформ

Про це повідомляє прес-служба уряду.

«Уряд України налаштований на проведення структурних і системних реформ у країні, і ми усвідомлюємо, що ці реформи потрібні в першу чергу нашій країні», – наголосив він під час зустрічі в Києві з заступником міністра фінансів США з питань міжнародних фінансів Раміном Тулуї.

Гройсман подякував США за рішення надати кредитні гарантії на суму в 1 мільярд доларів на підтримку України й назвав це дуже важливим кроком для макроекономічної стабілізації України.

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За його словами, серед пріоритетних напрямків діяльності уряду – боротьба з корупцією, зокрема на державних підприємствах шляхом публічного обрання на конкурсах їхнього керівництва та забезпечення проведення відкритої приватизації, та реформа української митниці. Також у фокусі уваги уряду – реформа енергетичного сектору економіки, підвищення ефективності соціальної політики та інституційної спроможності влади, забезпечення рівних умов для ведення бізнесу, проведення дерегуляції, а також пенсійної реформи.

Як мовиться в повідомленні, заступник міністра фінансів США позитивно відзначив перші кроки нового уряду України, зокрема щодо запровадження єдиної ринкової ціни на газ, щодо завершення другої програми МВФ, а також заяви стосовно необхідності припинити політичний вплив олігархів.

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Рамін Тулуї відзначив прогрес у партнерстві України та США, досягнутий за останні два роки, а також підкреслив готовність США підтримувати Україну на шляху реформ, свідченням чого стало рішення надати третю фінансову допомогу у вигляді кредитних гарантій, поінформували в департаменті інформації та комунікацій із громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.