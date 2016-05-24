РНБО: без переходу на норми і цінності демократичних країн захист України не буде стабільним

Про це заявив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко під час ІІІ Міжнародної конференції “Урядування та реформування національних служб безпеки та розвідки: кращі міжнародні практики”.

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Водночас, зауважив він, забезпечити ефективне виконання цих завдань неможливо без повноцінної реалізації принципів, які усталені у країнах євроатлантичної спільноти. “Без чіткого всебічного переходу на норми і цінності, які притаманні демократичним країнам, наш захист не буде стабільним. Ми не зможемо реалізувати наше завдання і пріоритети”, - сказав Литвиненко і наголосив, що “без ефективного демократичного цивільного контролю не буде ефективних структур”.